El cantante Ezio Oliva hizo historia al convertirse en el primer artista del país en obtener un Premio Dial durante la trigésima edición de esta ceremonia, realizada en Tenerife, España.

El evento fue transmitido en vivo y es organizado por Cadena Dial, una de las empresas de radiodifusión más importantes de la industria musical española.

Oliva, quien actualmente reside en España junto a su esposa Karen Schwarz y sus hijas, ha trabajado en los últimos años para consolidar su carrera en ese mercado. Entre sus lanzamientos recientes destacan los temas “Sevilla” junto a Carlos Baute, “De Madrid al cielo” y “Mal amor”.

Al recibir el galardón, el artista compartió un mensaje sobre el proceso que vivió para continuar con su carrera musical.

“Gracias! ...No es fácil ser el nuevo del salón.Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace 3 años estuve a punto de dejarlo todo” , expresó.