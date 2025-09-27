Carmen Julia Chávez Negrete, más conocida como Camucha Negrete, murió a los 80 años tras una complicada situación médica que afectó seriamente su estado físico.
La primera actriz nacional fue una de las figuras más emblemáticas de la escena teatral y televisiva, dejando una huella importante en varias generaciones de espectadores.
NOTICIA EN DESARROLLO...
