Florcita Polo fue trasladada al área de emergencia de una clínica del distrito de Surquillo, presuntamente tras un segundo altercado con su pareja, Luiggi Yarasca.

Según informó el programa de Magaly Medina, la empresaria habría sufrido un accidente relacionado con unas escaleras durante el enfrentamiento. Su hermana, quien la acompañaba en el centro médico, responsabilizó directamente a Yarasca por lo ocurrido.

El equipo periodístico señaló qu e la discusión habría comenzado en el local Rústica, en Pachacámac, y continuado horas después , luego de que ambos se retiraran por separado.

De acuerdo con testimonios recogidos por el programa, en este segundo encuentro presuntamente se habría producido otra gresca que terminó con Florcita en la clínica.

PRIMER INCIDENTE

El primer incidente también quedó registrado en imágenes, que también fueron difundidas por América hoy, en las que se observa a la hija de Susy Díaz llorando sin zapatos mientras intentaba alcanzar a su pareja, quien se retiraba del establecimiento. Según testigos, el personal del local intervino y ayudó a la empresaria a salir del lugar junto con sus pertenencias.

Durante ese episodio, Yarasca habría asegurado a los trabajadores que Florcita le rompió la nariz. Sin embargo, Magaly Medina indicó que su equipo no encontró rastros de sangre en la habitación que ambos ocuparon y señaló que sería necesario un certificado médico legista para corroborar esa versión.

Por su parte, Susy Díaz, quien se encuentra en España, manifestó su preocupación por la situación de su hija.

Hasta el momento, no se ha difundido un parte médico que precise las lesiones de Florcita Polo ni se conoce una versión de Luiggi Yarasca sobre las acusaciones formuladas por la hermana de la empresaria.

Video: Magaly Tv

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