El conductor e influencer Furrey reapareció en redes sociales luego de varias semanas de silencio tras el grave accidente que lo mantuvo en cuidados intensivos. A través de sus historias de Instagram, compartió por primera vez detalles de su estado actual y los avances en su rehabilitación.

El creador de Habla Good explicó que sigue bajo supervisión médica especializada y que sus doctores evalúan la evolución de sus huesos, afectados por lesiones en zonas delicadas. Consideró el retiro del collarín como un importante avance, ya que le devolvió comodidad en su día a día.

Además, destacó que la fisioterapia diaria ha sido clave para mejorar su postura, caminar con estabilidad y realizar acciones básicas que en un inicio eran imposibles. No obstante, reconoció que su recuperación requiere paciencia: “No puedo apresurarme, los médicos me recomendaron avanzar con calma para evitar complicaciones”.

Furrey también agradeció el respaldo económico recibido a través de la campaña solidaria “Furreyton”, que le permitió costear terapias y medicinas. Indicó que ya puede desplazarse por sí mismo y realizar actividades simples en casa, aunque aún no está totalmente restablecido y debe mantener controles médicos constantes.

Respecto a su regreso a Habla Good, aseguró que desea volver lo antes posible, pero que la fecha dependerá de la autorización médica, especialmente por la recuperación de la movilidad en su brazo lesionado.

Su mensaje generó una ola de apoyo en redes sociales, con decenas de seguidores celebrando sus progresos y enviándole palabras de aliento. Para muchos, su historia refleja fortaleza y perseverancia, valores que lo han convertido en una figura querida dentro de la comunidad digital.

