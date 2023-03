La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, respondió a las recientes declaraciones de la actriz Fiorella Cayo, donde dejó entrever que tendría una amistad con ella.

Este viernes 3 de marzo, la presentadora de espectáculos negó las afirmaciones de la coreógrafa y aseguró que aunque se conocen desde hace mucho, no han sido cercanas.

“Hemos estado en el mismo colegio, pero ni ahí hemos conversado. No hemos estado en la promoción, no somos amigas, nunca he ido a tu casa, ni tú a la mía, no te sigo en redes, ni tú a mi”, expresó Mitre.

Asimismo, la compañera de Rodrigo González desmintió que se hubiera matriculado en la escuela de danza de Cayo en algún momento.

“Con todo cariño, Fiorella, poco inteligente es usarme para promocionar tu academia de baile. Yo bailo pésimo, ya quisiera yo saber bailar y actuar. No mientas, no hay necesidad (...) Cariño mío, si hubiese ido a tu estudio, bailaría mejor”, señaló la comunicadora.

Fiorella Cayo tras besar apasionadamente a misterioso joven en la vía pública: “No se pasen”

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió un video protagonizado por Fiorella Cayo y un misterioso hombre, donde se ve a ambos besándose apasionadamente en la vía pública.

Ante esta situación, un reportero de dicho programa de espectáculos fue en busca de las declaraciones de la actriz peruana, sin embargo, ella no quiso entrar en detalles y hasta se mostró molesta.

“¡No se pasen! No tienen ningún derecho de sacar una imagen de un beso apasionado porque tengo todo el derecho de tenerlo. No voy a dar ninguna declaración”, manifestó.

