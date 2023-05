El chico reality Gino Assereto se presentó en ‘Mande Quien Mande’ para expresar sus disculpas tras el comentario racista que hizo contra Yojhan Escamilo Cartagena en ‘Esto Es Guerra’.

Cabe mencionar que, este martes 23 de mayo, el exnovio de Jazmín Pinedo comparó a su compañero con un ‘gorila’ o ‘mono’ durante una de las competencias. Tras la incómoda situación, seguidores del programa desaprobaron el hecho desde sus redes sociales.

Este jueves 25 de mayo, Assereto dedicó unas palabras de disculpas al popular ‘Chevy’ y a las personas que ofendió dando los desafortunados comentarios.

“Si estoy acá es porque estoy aceptando y asumiendo mi error, siento que no hay justificación alguna para esa estupidez que cometí. Me siento avergonzado, cometí un error, el cual no lo medí, al segundo 2 del momento que sucedió me di cuenta y me acerqué a Chevy y le pedí las disculpas. Me siento arrepentido, no tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo”, expresó.

Asimismo, el competidor de los ‘Guerreros’ aseguró que tiene una gran cariño hacia Escamilo Cartagena, por lo que sería incapaz de haberlo querido ofender. “Uno de los errores, aprende, ha sido una lección para mí. (...) Yo más que nadie soy de las personas que ama al mundo por cómo es, yo jamás voy a discriminar a alguien. Se me está tildando de racista, no lo soy, a ‘Chevy’ lo adoro, lo amo, le he expresado mis disculpas”, indicó.

Gino Assereto pide disculpas publicas a 'Chevy'

