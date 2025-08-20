Greissy Ortega regresará al sillón rojo de El Valor de la Verdad para narrar uno de los episodios más dolorosos de su vida.

La modelo revelará que, tras un fuerte golpe de su expareja Ítalo Villaseca, perdió al hijo que esperaba con siete meses y medio de gestación.

Según relató, los hechos ocurrieron un 13, cuando sufrió la agresión, y al día siguiente, en una revisión médica, le informaron que su bebé ya no tenía vida en su vientre.

“Si la biografía de Suheyn te pareció dramática, espera a que conozcas la escalofriante historia de GREISSY ORTEGA. Muy, probablemente, el episodio más crudo y desgarrador que hayamos visto en los 13 años que tiene EL VALOR DE LA VERDAD”, se lee en el post del Facebook de Beto Ortiz.

Greissy Ortega revela que perdió un hijo de Edwin Sierra: “me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo”

Greissy Ortega acaba de revelar uno de los peores momentos de su vida cuando mantenía una relación clandestina con Edwin Sierra. Según la colombiana, ella quedó embarazada del cómico, pero él la llevó “a un lugar” para que perdiera al bebé.

“Él me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo o hija, no sé… él es mi Karma", expresó Greissy para Café con la Chevez.

Recordemos que en 2014, Edwin Sierra fue pareja de Milena Zárate y, a su vez, mantenía una relación con la hermana de la cantante que, en ese entonces, tenía 15 años.

Greissy también reveló que el cómico la sedujo, diciéndole que se mantuviera tranquila, que él “sería como su papá”.

“Edwin desde un principio me dijo: tranquila, voy a ser como tu padre. Obviamente, era una chica de casi 15 años, él era un hombre de 40 y tantos años. Ahí es donde ella habla con mi mamá y me mandan a Colombia, pero regreso con ellos a los 16 años y a los 17 es cuando pasa el suceso con Edwin”, expresó.