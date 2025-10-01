El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza y conductora Maju Mantilla, decidió pronunciarse públicamente luego de ser denunciado por el productor Christian Rodríguez, con quien protagonizó un altercado el pasado 26 de septiembre.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Salcedo reconoció su responsabilidad en los hechos y ofreció disculpas públicas a Rodríguez.

“No justifico la violencia y, por eso, doy la cara”, manifestó el empresario, quien confirmó que el incidente dejó al productor con una herida en la cabeza que requirió atención médica.

Respecto al parte policial que señala un presunto episodio similar en marzo de este año, Salcedo rechazó esa versión.

“Yo he tenido acceso a esa denuncia y, en verdad, es una denuncia que me da risa por las cosas que ponen. Yo no tengo por qué esconderme detrás de nadie; no tengo por qué correrme de nadie”, aseguró.

El empresario explicó que su intención inicial era dialogar con Rodríguez para aclarar diferencias, pero la situación terminó por desbordarse.

“Yo he tratado de hablar con esa persona. Mi intención era hablar con esa persona, tener un descargo, recibir las disculpas que me merecía y cerrar el tema, pero simplemente la situación se salió de control”, expresó.

Aunque evitó detallar los motivos por los cuales esperaba una disculpa de parte del productor, Salcedo subrayó que no está dispuesto a prolongar la polémica.

“No voy a dar más detalles de qué pasó o qué no pasó, qué hizo o qué no hizo, etc. No quiero hablar de lo que no corresponde; tampoco voy a hablar mal de Maju ni de nadie más. Lo que pido es eso: que nos dejen tranquilos y cerrar esta historia”, señaló.

En relación con los rumores surgidos tras su separación de Mantilla, el empresario también pidió cautela. “Hay un montón de invenciones alrededor, muchísimas cosas que no son verdad y que se han dicho tanto de mí como de Maju. (...) A ella también le han inventado un montón de cosas que no son; se ha metido todo dentro de un mismo saco y creo que hay que separar la paja del trigo”, afirmó.

Finalmente, reiteró su mea culpa: “No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad de lo que ocurrió”.