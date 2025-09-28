Mariella Zanetti opinó sobre el episodio de agresión que sufrió el productor Christian Rodríguez por parte de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

“No soy psicóloga, pero he estudiado algo. No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; pero lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí ”, manifestó a Trome.

Para la exactriz cómica, Salcedo no tiene control de sus emociones y por ese motivo teme por la vida de Mantilla.

“ Puede agarrar un arma y te dispara, es lo que pasa con la mayoría de los feminicidios, pues dicen: ‘La quemé porque me engañó, la maté porque me engañó’ ”, expresó.

“ Son arrebatos que no controlan y esas personas son muy peligrosas. Con esto no sabemos qué ha estado pasando Maju. Todo tiene un límite, ella se cansó y se fue. Aquí hay cosas que sanar de ambos, pero él es peligroso ”, añadió Zanetti.

De acuerdo con Mariella, Gustavo ha mancillado la imagen de la exreina de belleza, no solo sacando a luz una presunta infidelidad, sino también victimizándose.

“ Él es un narcisista, frente a otras personas siempre son las víctimas, los pobrecitos, los que caen bien, pero en el hogar son los que te lastiman, humillan y te echan la culpa de todo. Ha reaccionado como un criminal, asesino, egocentrista, patán ”, finalizó.