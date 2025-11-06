Isabel Acevedo se pronunció tras la polémica por la denuncia que Christian Domínguez le interpuso a Melanie Martínez, por el presunto delito de violencia psicológica contra su hija.

Cabe recordar que la popular ‘Chabelita’ ha sido la única de las exparejas del cumbiambero que mantuvo una relación cordial con su hija mayor, motivo por el cual él solo tuvo comentarios positivos hacia ella.

“Justo yo la vi en unas historias de Instagram y está preciosa. Yo dije, cómo pasa tan rápido el tiempo. Yo la saludé justo ese día por su cumpleaños pero yo feliz, que le esté yendo bien que sea una niña maravillosa ”, declaró para “América Hoy”.

La bailarina indicó que no mantiene una comunicación frecuente con la hija de Christian Domínguez y que solo decidió saludarla luego de que las redes sociales le recordaran que era su cumpleaños.

“No es que yo hable siempre por ella, justo ese día me salió ese post por su cumpleaños, entonces la saludé”, sostuvo.

Acevedo mencionó que, mientras mantuvo una relación con el cantante, tuvo una muy buena relación con su hija adolescente de 16 años. Asimismo, aseguró que su trato con Melanie Martínez también fue cordial y respetuoso.

“ Tuvimos una bonita relación en su época. Yo le deseo lo mejor a ella y a su mamá, con su mamá también me llevaba muy bien y tranquilo ”, manifestó.