Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a la cantante Tini en Uruguay, donde realizó un viaje relámpago para entrevistarla. Entre risas, la popular “Chinita” comentó que le habría pedido consejos sobre el amor, aunque luego aclaró que se trató de una broma.

“Estoy en Uruguay realizando un viaje relámpago pero cargado de muchas emociones pues pude conocer a Tini, a quien le pedí consejos sobre el amor, ja, ja... mentira, viajé hasta aquí para hacerle una entrevista linda. Atentos a sus fans en Perú, que nos visitará el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour”, comentó Jazmín Pinedo.

Durante el encuentro, ambas también grabaron un video para TikTok, donde se sumaron al trend del tema ‘Universidad’, publicación que rápidamente fue compartida en sus redes sociales y generó interacción entre sus seguidores.

La entrevista será emitida en el programa ‘+ Espectáculos’, espacio que conduce Jazmín Pinedo en América Televisión. En la conversación, la artista hablará sobre su actual etapa musical, las expectativas por su show en Perú y algunos aspectos personales, incluida su relación con el futbolista Rodrigo de Paul.