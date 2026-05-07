Una nueva polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina surgió en redes sociales luego de que el exjugador publicara un mensaje dirigido a la conductora tras sus recientes declaraciones sobre la indemnización económica ordenada por el Poder Judicial.

Durante la emisión del 6 de mayo de su programa televisivo, la periodista expresó su rechazo al monto que deberá pagar como reparación civil a favor de Farfán.

“350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento” , comentó.

Horas después, el exfutbolista utilizó sus historias de Instagram para responder públicamente a Medina.

“Señora Magaly Medina. No se olvide de mi pago, por favor” , escribió en Instagram Farfán.

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