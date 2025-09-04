La influencer Josetty Hurtado sorprendió a sus seguidores al anunciar que se mudó a un lujoso departamento en Las Vegas, donde vivirá con su prometido Jesse.

La noticia generó comentarios por el estilo de vida que muestra en redes sociales y el contraste con la situación de su padre, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, recluido en el penal de Lurigancho.

Josetty compartió su emoción en redes sociales: “Después de 8 años y medio juntos, mudándonos de apartamento en apartamento, de casa en casa, Jesse y yo por fin damos el primer paso hacia nuestra etapa más importante: Las Vegas“.

La creadora de contenido adelantó que planea ambientar cada rincón de su hogar con detalles especiales. Entre sus prioridades figuran una oficina, un estudio y espacios dedicados a sus mascotas.

Además, resaltó que la ubicación le permitirá mantener su carrera activa, ya que está a solo 45 minutos en avión de Los Ángeles, ciudad donde cumple compromisos como embajadora de marcas y asiste a eventos del medio digital.