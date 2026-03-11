Katia Condos comunicó públicamente que su relación con Federico Salazar llegó a su fin después de tres décadas juntos. La actriz difundió la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que ambos decidieron continuar sus caminos por separado.

En el comunicado, firmado por ambos, explicaron que la decisión fue tomada tras muchos años de relación, aunque remarcaron que el vínculo construido se mantendrá en el ámbito familiar.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”.

Asimismo, señalaron que se trata de un momento delicado para ellos y para sus hijos, por lo que solicitaron comprensión mientras atraviesan esta etapa personal.

Tras la publicación del mensaje, la actriz optó por desactivar los comentarios en la red social, lo que impide que los usuarios puedan reaccionar o dejar opiniones en la publicación donde anunció la separación.