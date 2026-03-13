Luego de anunciar en redes sociales su separación con Federico Salazar tras más de 30 años de relación, Katia Condos fue captada ingresando a un gimnasio, donde guardó silencio ante las preguntas de reporteros de diversos programas de espectáculos.

La también actriz, al ser consultada por reporteros de Amor y Fuego sobre su actual situación con Salazar, tuvo fuertes comentarios que no pasaron desapercibidos.

“Nos ha sorprendido esta separación, ¿todo bien?” , comentó el hombre de prensa. Condos, al escuchar esa pregunta, reaccionó: “La put*** madre”.

Luego, al salir del establecimiento, Katia respondió visiblemente molesta a la prensa, afirmando que “todo está en el comunicado”.

“Todo está en el comunicado, gracias por su interés” , finalizó.

Al escuchar sus fuertes declaraciones, Gigi Mitre comentó que la actriz pudo reaccionar de otra manera, pero que comprende por el dolor que está pasando.

“Pudo reaccionar distinto, pero la entiendo, comparto su proceder. El papel aguanta todo, pero ahí el amor se acabó”, expresó Gigi.

Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años juntos

Katia Condos comunicó públicamente que su relación con Federico Salazar llegó a su fin después de tres décadas juntos. La actriz difundió la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que ambos decidieron continuar sus caminos por separado.

En el comunicado, firmado por ambos, explicaron que la decisión fue tomada tras muchos años de relación, aunque remarcaron que el vínculo construido se mantendrá en el ámbito familiar.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”.

Asimismo, señalaron que se trata de un momento delicado para ellos y para sus hijos, por lo que solicitaron comprensión mientras atraviesan esta etapa personal.

Tras la publicación del mensaje, la actriz optó por desactivar los comentarios en la red social, lo que impide que los usuarios puedan reaccionar o dejar opiniones en la publicación donde anunció la separación.