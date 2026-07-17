Leslie Shaw volvió a referirse a la relación que mantuvo con Mario Hart años atrás y al fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira.
La cantante sostuvo que, según su versión, Hart le fue infiel durante aquella etapa y calificó a la modelo venezolana como su “karma”, además de cuestionar las presuntas intenciones que habría tenido al vincularse con el corredor de autos.
“Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita ya como se aseguró, ya no la van a sacar… usado el otro, ese es su karma, lo usaron (por papeles)”, indicó la artista en el podcasts ‘Chimi Churri’.
La cantante aseguró que todavía se siente afectada por lo ocurrido y recordó que recibió una carta notarial después de referirse al piloto como ‘Daddy Yankee de bolsillo’.
“Yo estoy super fastidiada hasta el día de hoy, me hizo gastar un montón en mi abogado. Él me denunció a lo Farfán con Magaly, me hizo perder plata, encima que me hizo cachuda, me hizo gastar en abogado“, comentó.
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