Magaly Medina criticó a Delany López por seguir mencionando a Jefferson Farfán en sus transmisiones, a pesar de que en varias oportunidades señaló que no brindará declaraciones sobre el exfutbolista en programas de televisión.

“ La mamá dice que se va a sentar en El Valor de la Verdad, pero ella lo niega. ¿No les parece un jueguito? Por un lado, se hacen las que no quieren prensa, pero bien que avisan dónde van a estar. Hay un truquito ahí ”, manifestó la “Urraca”.

La periodista también cuestionó cómo la joven responde a cada comentario o rumor que surge en redes sociales: “ Yo no sé por qué sale a pechar cosas que se dicen de ella ”, sostuvo Medina.

La conductora de televisión le recordó a Delany que diferencia de otras mujeres vinculadas a la “Foquita”, a ella nunca la oficializaron.

“ Cuando eres clandestina, no te lucen, no te llevan a lugares públicos. ¿Cuándo la hemos visto cenando con Farfán? A la Kanashiro la hemos visto más en lugares públicos que a ella ”, expresó Magaly.

Finalmente, Medina comparó a Delany López con Tilsa Lozano, quien años atrás hablaba constantemente sobre la relación clandestina que tuvo con el “Loco” Vargas.

“ Se ve patética, se parece a Tilsa cuando se ponía la camiseta del “Loco” Vargas y quería ser oficializada. Se ve mal, de verdad ”, concluyó.