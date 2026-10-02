María Pía Copello se refirió a la polémica generada por los comentarios de Alejandra Baigorria sobre las críticas y parodias relacionadas con su relación con Said Palao.
La conductora defendió sus anteriores declaraciones y dejó claro que no piensa retractarse de lo que dijo sobre la exposición pública de la pareja.
“Yo asumo mis palabras. Yo dije que sí me parecía patético que alguien muestre su recibo (de pago), que alguien muestre que está comprando una cartera, que alguien muestre un video ...y lo mantengo, no me voy a retractar”, manifestó María Pía en su podcast ‘Sin más que decir’.
La conductora explicó que, cuando una persona decide mostrar aspectos de su vida privada públicamente, también queda expuesta a recibir opiniones, aunque estas sean negativas.
“Entonces, si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”, sostuvo, al diferenciar entre una opinión y una eventual difamación.
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