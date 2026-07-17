La actriz irlandesa Brenda Fricker falleció a los 81 años en Dublín, Irlanda, según informó TMZ. La intérprete murió la noche del jueves después de enfrentar problemas de salud, confirmó su representante, Phil Belfield.

“Jamás volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre sin su presencia. Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos fanáticos del cine y la televisión en todo el mundo”, expresó Belfield.

Recordemos que Fricker ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1990 por su trabajo en ‘Mi Pie Izquierdo’ (‘My Left Foot’), donde interpretó a la madre del personaje encarnado por Daniel Day-Lewis. Su trayectoria también incluyó ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York’ y ‘Ángeles’ (‘Angels in the Outfield’).

La actriz fue una de las intérpretes irlandesas más reconocidas de su generación. Estuvo casada con Barry Davies, quien falleció en 1990 tras sufrir una caída por las escaleras.