Natalia Málaga estuvo en el programa “Magaly TV: La Firme” para pronunciarse sobre el archivamiento de la denuncia que le interpuso el hijo de Eva Ayllón por presuntamente haber rayado su auto.

La exvoleibolista aprovechó en dejar en claro que no tiene ninguna relación sentimental con la cantante.

“ No es mi pareja, ya para aclarar de una vez. Les encanta el morbo y la cochinada ”, sostuvo.

Málaga dijo que los problemas con el hijo de la criolla iniciaron cuando ella empezó a fungir como mánager de la artista.

“ Respeto a la gente que tenga un poquito de… Saben perfectamente que soy impulsiva. No soy pareja de Eva Ayllón, Eva Ayllón es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo, que no tiene nada que hacer esta situación, que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año ”, expresó.

Natalia Málaga expresó que el hijo de Eva Ayllón no era el director musical, sino el ingeniero de sonido: “Estaba ahí porque Eva lo tiene ahí”.

Además, la exvoleibolista considera que el hijo de la criolla ha querido perjudicar su imagen: “Yo podría decir mil cosas de este niño porque tiene una mentalidad de niño y no lo he querido decir”, concluyó.

Natalia Málaga descarta romance con Eva Ayllón (Magaly TV)