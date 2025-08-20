¿No la puede ver? Rebeca Escribens vivió un inesperado momento durante la emisión de su programa cuando le informaron que Pamela Franco había abandonado las instalaciones de América Televisión minutos antes de ingresar al set.
Cabe mencionar que la cantante tenía pactada una entrevista, pero decidió retirarse sin dar aviso.
Sorprendida, Escribens no ocultó su malestar y reaccionó en vivo. “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”, expresó la conductora de TV.
El programa América Hoy difundió imágenes donde se aprecia a Franco llegando al canal con su equipo, incluso tomándose fotografías con algunos seguidores antes de ingresar.
¿Por qué Pamela Franco abandonó el set de TV?
Según reveló América Hoy, la cantante se retiró tras realizar una llamada telefónica, al parecer al enterarse de que la entrevista sería conducida por Rebeca Escribens.
Te puede interesar
- Youna reveló que Samahara Lobatón le exigió 30 mil soles para la cuota de ingreso del colegio de su hija
- Pelo Madueño brindará una serie de conciertos en Lima
- Tommy Alva lanza “En tu piel”, su primer afrobeat con videoclip grabado en RD
- Samahara Lobatón denuncia amenazas tras confesiones en ‘El valor de la verdad’
- Isabela Merced lanza “Apocalipsis” en salsa junto al productor Tony Succar
- Melissa Klug tras confesiones de Samahara Lobatón: “No quiero que sea como yo”