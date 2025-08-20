¿No la puede ver? Rebeca Escribens vivió un inesperado momento durante la emisión de su programa cuando le informaron que Pamela Franco había abandonado las instalaciones de América Televisión minutos antes de ingresar al set.

Cabe mencionar que la cantante tenía pactada una entrevista, pero decidió retirarse sin dar aviso.

Sorprendida, Escribens no ocultó su malestar y reaccionó en vivo. “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”, expresó la conductora de TV.

El programa América Hoy difundió imágenes donde se aprecia a Franco llegando al canal con su equipo, incluso tomándose fotografías con algunos seguidores antes de ingresar.

¿Por qué Pamela Franco abandonó el set de TV?

Según reveló América Hoy, la cantante se retiró tras realizar una llamada telefónica, al parecer al enterarse de que la entrevista sería conducida por Rebeca Escribens.