La Cámara Peruana de la Música anunció la realización de la tercera edición de los Premios CAPEMÚSICA 2026, evento que busca reconocer el trabajo de artistas, compositores y productores de la industria musical nacional.

La ceremonia se llevará a cabo el 27 de mayo desde las 6:00 p. m. en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, donde se reunirán más de 90 nominados de distintos géneros musicales.

El evento es organizado por la Cámara Peruana de la Música, integrada por APDAYC, SONIEM y UNIMPRO, instituciones que representan a autores, intérpretes y productores fonográficos, con el objetivo de fortalecer la gestión colectiva y la protección de los derechos de autor en el país.

Para esta edición, la premiación contará con la participación de especialistas en la selección de nominados y la incorporación del voto del público, que podrá participar mediante plataformas oficiales. Además, se han previsto actividades complementarias durante el año, como capacitaciones y conversatorios sobre temas vinculados a la industria musical y el entorno digital.

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