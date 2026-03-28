Los restos del humorista Manolo Rojas serán velados en el Gran Teatro Nacional, lugar donde familiares, amigos y seguidores podrán acudir para darle el último adiós. El velorio se realizará desde el mediodía hasta las 8 de la noche.
Al concluir la ceremonia, la carroza fúnebre partirá hacia Huaral, ciudad natal del artista, donde sus seres cercanos han previsto su entierro. El traslado está programado para la noche.
Gobierno lamenta fallecimiento de Manolo Rojas y expresa condolencias a su entorno
Tras conocerse la muerte del actor cómico Manolo Rojas, la Presidencia de la República del Perú difundió un pronunciamiento en el que manifestó sus condolencias por la partida del artista.
La entidad señaló que el comediante logró llegar a miles de hogares gracias a su talento y carisma, cualidades que lo convirtieron en una figura reconocida dentro del entretenimiento nacional.
Asimismo, el Ejecutivo expresó su solidaridad con los familiares, amistades y seguidores del humorista, quienes atraviesan un momento difícil tras su fallecimiento.
De acuerdo con información difundida en Edición Central de América Noticias, el cuerpo del artista fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, estacionado cerca de su vivienda en Santa Catalina, en La Victoria.
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