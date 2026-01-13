En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González aseguró que recibió un video en el que se ve a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón. De acuerdo con lo mostrado en las imágenes, Torres habría intentado asfixiar a la hija de Melissa Klug con una almohada, hecho que impactó a los conductores del programa de Willax.

“Nos han enviado unas imágenes en donde aparece Bryan agrediendo, según lo que conocemos, en su habitación”, comenzó a relatar el popular Peluchín.

Luego añadió: “Ella parece que le reclama algo, él le mete un cachetadón, le lanza a la cama y en la cama le empieza a dar de puñetes y le pone la almohada para no dejar huella, luego de la jalada de pelo”.

En Amor y Fuego no se difundieron las imágenes, ya que los conductores consideraron que pertenecen al ámbito íntimo de los involucrados. Sin embargo, en redes sociales, especialmente en TikTok, ya circulan pequeños extractos del presunto hecho de violencia.

“¿Quién tiene las imágenes de tu casa?, ¿cómo nos han podido llegar esas imágenes? Imágenes donde Bryan agrede brutalmente a Samahara. Bryan no va filtrar esas imágenes. La única interesada que se haga público es (ella)”, finalizó Rodrigo González.