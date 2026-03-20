Said Palao decidió pronunciarse públicamente tras la controversia que lo vincula con Alejandra Baigorria, luego del ampay registrado en Argentina. En su aparición en Esto es Guerra, el chico reality asumió una postura de arrepentimiento y ofreció disculpas por lo ocurrido.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto. Ella, como dice, no se merece todo lo que le está pasando, que yo le haya expuesto, no se merece ninguna de las cosas que yo le estoy haciendo pasar”, expresó Palao.

Luego continuó con: “no he sabido valorar nada, la entrega, el cariño. Es muy difícil ahora tratar de explicar lo arrepentido que estoy por esta situación”.

Said también señaló que su matrimonio atraviesa un momento crítico y que la continuidad de la relación depende de su pareja.

“Hoy en día nuestro matrimonio depende de un hilo, no por responsabilidad de ella, sino mía. Sé que este tipo de situaciones se debe resolver en cuatro paredes. Creo que mi esposa lo merece, mi familia, el público”.

Alejandra Baigorria rompe en llanto tras ampay de Said: “Yo no sé qué va a pasar con mi familia”

Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente a través de su canal de WhatsApp luego de varios días de silencio por el ampay de su esposo Said Palao en Argentina.

En video, la empresaria apareció visiblemente afectada, con la voz entrecortada, y explicó que no había hablado antes porque no se sentía preparada para hacerlo.

“Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada“ , expresó entre lágrimas.

Luego continuó: “no la estoy pasando bien, es verdad. No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque, obviamente, es una familia, tengo una familia. Ya no es un enamorado, no es nada, es una familia constituida. Es algo mucho más allá.”

La chica reality admitió que no tiene claridad sobre lo que ocurrirá: “todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada. Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar”.

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