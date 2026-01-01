Samantha Batallanos se pronunció sobre los comentarios realizados por su expareja Álvaro Rod, quien la calificó como una persona interesada tras el fin de su relación.

La modelo aseguró que ese tipo de expresiones no tienen un impacto personal en ella ni influyen en la forma en que se percibe.

“No, no, no, no. Porque a ver, cuando a ti te dicen algo y realmente tú sientes que es verdad, pues uno sabe quién es en realidad en el fondo de su corazón, sabes cuáles son tus intereses, sabes cuáles son tus sueños, tus metas, tus ambiciones y al final creo que todos somos interesados”, expresó Batallanos para Trome.

En esa misma línea, agregó que el concepto de interés no debe interpretarse necesariamente de forma negativa.

“Estamos interesados en lograr nuestros sueños. Estamos interesados en conocer personas que estén alineadas a las características que uno busca. Estamos interesados en hacer cosas en la vida, por nosotros, por nuestra familia, en hacer, en trabajar, para ganar dinero” , afirmó, al señalar que por esa razón siempre ha tomado este tipo de críticas con humor y sin sentirse identificada con ellas.