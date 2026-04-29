Tras meses de tensiones públicas, Leslie Shaw expresó su disposición a conversar con Marisol si llegara a coincidir con ella, con la intención de aclarar lo ocurrido y dejar atrás los conflictos.
La artista sostuvo que no guarda rencores y que buscaría entender el origen de las diferencias.
“Si me la encuentro y la tengo en la cara trataría de conversar con ella y explicarle que tal vez fue un malentendido o un teléfono malogrado. No tengo idea, pero yo no tengo ningún sentimiento feo hacia nadie”, declaró Shaw al programa América Hoy.
Las discrepancias entre ambas surgieron luego de que Marisol lanzara el tema Mala amiga, presuntamente dirigido a Shaw, quien respondió con comentarios críticos.
Posteriormente, la intérprete de cumbia cuestionó el desempeño vocal de su colega en una colaboración musical, mientras que Shaw calificó de “horrible” el videoclip de esa canción.
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