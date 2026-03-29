El sepelio del comediante y actor peruano Manolo Rojas se realizará este domingo 29 de marzo a las 4:00 p. m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa, según confirmaron sus familiares.

Previamente, el velatorio se desarrolla en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, donde seguidores, amigos y figuras del espectáculo acuden para darle el último adiós.

El ingreso del público estará habilitado hasta las 10:00 p. m. de este sábado 28 de marzo y se retomará este domingo hasta las 3:00 p. m. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia Huachipa para la ceremonia de entierro.

La despedida ha convocado a numerosos admiradores y colegas del artista, recordado por su trayectoria en el programa Los Chistosos de RPP.

Al velorio asistieron figuras como Carlos Vílchez, Ernesto Pimentel, Zelma Gálvez, Daniela Darcourt, Evelin Ortiz, Mariella Zanetti, Tula Rodríguez, Luigui Carbajal, entre otras.

Diversas personalidades del medio han expresado su pesar por la partida del comediante.

Fernando Armas recordó con emoción un encuentro pendiente que no llegó a concretarse, mientras que Danny Rosales destacó su solidaridad y apoyo constante a artistas de la calle.

Su trabajo le permitió ganarse el cariño del público en radio, televisión, cine y teatro.

Según se informó, el cuerpo del artista fue hallado sin vida dentro de su vehículo en el distrito de La Victoria.

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