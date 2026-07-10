La relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia llegó a su fin luego de que la modelo analizara distintos aspectos de su vínculo sentimental.

Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, explicó que su hija adolescente tuvo un papel importante al hacerle notar actitudes del actor que le generaban incomodidad.

La influencer recordó que el romance surgió durante su participación en el reality ‘La Granja VIP Perú’, pero señaló que, tras concluir el programa, comenzaron los problemas que finalmente derivaron en la separación. Además, reveló que su hija nunca simpatizó con el actor argentino.

“Para empezar, a mi hija no le cae Pablo. Ha visto ciertos comentarios que él ha tenido y como que no le ha gustado”, manifestó.

Shirley también relató que, pese al término de la relación, continuó conversando con Heredia por un proyecto en común. Sin embargo, contó que su hija cuestionó esa cercanía y le expresó: “Mamá, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente, pero a mí Pablo no me cae y no me cae por el simple hecho de que él se ha expresado mal de ti, te quiere dejar como la mala de la película y él quedar como la víctima”.