Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron este martes 26 de agosto que están comprometidos. La artista publicó en Instagram una imagen en la que se ve al jugador de la NFL arrodillado, instantes después de pedirle matrimonio.

En la publicación, Swift acompañó la foto con un mensaje en tono de broma: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar” . La revelación generó de inmediato gran repercusión entre sus seguidores.

La relación entre ambos comenzó en 2023, cuando Kelce contó en su pódcast New Heights que intentó entregarle a la cantante una pulsera con su número de teléfono durante un concierto del Eras Tour en Kansas City, aunque no tuvo éxito en ese momento.

Dos años después, la pareja decidió dar este paso en su historia de amor, que ha captado la atención tanto del mundo del deporte como de la música, convirtiéndose en una de las uniones más comentadas del espectáculo internacional.