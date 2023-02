El famoso productor musical Tommy Mottola habría sido infiel a su esposa, Thalía, con la cantante peruana Leslie Shaw, según periodista mexicano.

Cabe mencionar que los rumores se dispersaron tras el notable alejamiento entre la artista mexicana y su pareja, sin embargo, no hay pruebas del hecho. Asimismo, la también actriz desapareció de sus redes sociales inesperadamente.

Según el periodista mexicano Ernesto Buitrón, en una entrevista para “Magaly Tv La Firme”, la intérprete de “La faldita” se popularizó en México tras ser relacionada con Mottola.

“Es una figura conocida, pero no tan poderosa. Es conocida por Thalía. (...) El rumor de que Tommy haya podido ser infiel durante los años del matrimonio siempre ha estado latente porque es un hombre que cuida muy bien sus pasos, es muy sigiloso, es una persona no mediática”, expresó.

Leslie Shaw arremete contra papá de Mario Hart por llamarla conchuda: “machista y narcisista”

“Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo”, expresó Leslie para Trome.

Luego continuó con: “me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’”.

