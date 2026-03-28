Los restos del humorista peruano Manolo Rojas son velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, donde familiares, amigos, colegas y admiradores llegan para darle el último adiós.

Desde el mediodía se permitió el ingreso del público, iniciando con sus seres más cercanos y continuando con seguidores que acudieron a despedirlo.

Al velatorio llegó su hija, visiblemente afectada, así como de figuras del espectáculo como Daniela Darcourt, Evelin Ortiz, Ernesto Pimentel, Mariella Zanetti, Tula Rodríguez, Luigui Carbajal, entre otras.

Reconocido por su versatilidad, Manolo Rojas destacó no solo como humorista, sino también como actor y cantante, logrando gran popularidad en el programa Los Chistosos de RPP, donde consolidó su carrera gracias a su talento para la imitación y el humor.

Su trabajo le permitió ganarse el cariño del público en radio, televisión, cine y teatro.

Según se informó, el cuerpo del artista fue hallado sin vida dentro de su vehículo en el distrito de La Victoria.

Tras el velatorio, sus restos serán trasladados a Huaral, su ciudad natal, donde se realizará su entierro.

Asimismo, la Presidencia de la República del Perú expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista en este difícil momento.

Te puede interesar