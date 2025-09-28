Yiddá Eslava reveló que cumplirá dos años de relación con Ángel Fernández y aunque le va bien con su pareja, comentó que por ahora no comparte tiempo con sus dos menores hijos, fruto de su exrelación con Julián Zucchi.

“ Desde que empezamos a salir nos ha ido bien, hemos formalizado y vamos por los dos años. Es mi novio, confío mucho en él, pero siento que aún no es momento para vincularlo con mis hijos, en mi opinión debe de pasar más tiempo ”, manifestó.

Para las cámaras de “Un día en el Mall”, Eslava dijo que no tiene intenciones de volver a producir una película con Zucchi.

“Y como lo digo, por el momento no va a suceder, soy bastante sincera. Tengo varios proyectos pendientes personales, por eso te diría que no incluyo, en este momento ni en un par de años, trabajar con él, ¿no? Pero le deseo lo mejor siempre“, sostuvo.

Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava por auxilarlo tras accidente: “El tiempo cura todo”

Julián Zucchi apareció en “América Hoy” y contó un reciente accidente doméstico que sufrió cuando jugaba con su segundo hijo.

En la conversación, el argentino reconoció el gesto de su expareja Yiddá Eslava, quien inmediatamente lo ayudó.

“El tiempo cura todo, hay errores, pero hay que aprender de la vida”, manifestó, en alusión a los momentos complicados que atravesaron tras su separación.

“Ella me auxilió y gracias, Yiddá, por no dejarme desangrar”, manifestó.

Las imágenes del accidente se difundieron en redes sociales y esto generó varias reacciones entre los usuarios.

Además, Zucchi dijo que Yiddá y él decidieron publicar el material para evitar cualquier tipo de especulación.