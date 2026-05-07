El rodaje de la película peruana “Amigo, por ahí no es” concluyó recientemente, marcando el cierre de una nueva producción del sello Sinargollas, que ya tiene programado su estreno en todo el país para el 1 de octubre.

La cinta está dirigida por el periodista y cineasta Gino Tassara, conocido por proyectos como “Utopía, la película” y “Aislados, la serie”. En esta ocasión, la historia reúne a jóvenes actores en roles protagónicos junto a figuras con mayor trayectoria en la industria.

Entre los protagonistas se encuentran la influencer y cantante Miranda Capurro y el modelo y actor Jassir Yunis, quien ya ha participado en diversas producciones teatrales y audiovisuales. El elenco también incluye a actores reconocidos como Haydee Cáceres, Marisa Minetti, Andrea Luna, Gian Piero Díaz, entre otros.

El director destacó la magnitud del proyecto, señalando que la producción involucró decenas de actores, extras y múltiples locaciones dentro y fuera de Lima. Además, mencionó el impacto que ha tenido la película en redes sociales incluso antes de su estreno oficial, con millones de visualizaciones y creciente expectativa del público.

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