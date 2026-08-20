“Vida de Colección”, nueva producción peruana presentada por Artmaranto e Inversa Producciones, lanzó el teaser de su historia inspirada en la vida de Jorge de Pegaso, reconocido como el coleccionista de Saint Seiya más grande del mundo. La cinta está dirigida por Juan Felipe Fernández.

Ambientada en el Perú de los años noventa, la película sigue a Jorge, un niño cuya obsesión por coleccionar figuras y seguir los episodios de Los Caballeros del Zodiaco lo lleva a vivir una aventura que marcará su vida.

La historia retrata la época de los mercados de juguetes, los VHS y los videojuegos que definieron a toda una generación latinoamericana.

El elenco reúne a actores nacionales e internacionales, entre ellos el influencer Caballero de Adobe y el actor mexicano Yamil Atala, voz oficial de Aioria de Leo en la serie animada.

La producción mantiene un vínculo directo con el universo creado por Masami Kurumada y busca conectar tanto con los seguidores de Saint Seiya como con el público general.