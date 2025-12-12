La película Mi Mejor Enemiga anunció su llegada a los cines el 5 de febrero, presentándose como una de las apuestas de comedia para la temporada. La producción marca el debut en la dirección de Saskia Bernaola, quien da el salto detrás de cámaras tras una reconocida trayectoria en el entretenimiento nacional.

La cinta destaca por reunir a un elenco amplio y conocido, entre ellos Nataniel Sánchez en su esperado regreso al país, además de Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda y Patricia Portocarrero. Asimismo, la historia contará por primera vez en el cine con la participación de Karina y Timoteo.

El filme narra el reencuentro entre Valeria y su ex mejor amiga, separadas desde hace 25 años, luego de que un grupo de antiguos compañeros decida revivir el viaje de promoción. Esta reunión desencadena tensiones, rivalidades y situaciones caóticas que sostienen el componente humorístico de la trama.

Además de la propuesta narrativa, la música tendrá un rol protagónico con una selección de temas reconocidos en celebraciones populares, como Tiburón, Bomba y Mis ojos lloran por ti, junto a clásicos de Ruth Karina, Afrodisiaco y otros intérpretes. Mi Mejor Enemiga se estrenará en plena temporada de verano, invitando al público a disfrutar de una historia ligera y divertida.