Tras completar el procedimiento establecido en normas internacionales, el gobierno de Argentina oficializó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, que ya había sido anunciada con anterioridad, fue comunicada a las Naciones Unidas y se hizo efectiva recientemente.

El canciller Pablo Quirno confirmó la culminación del proceso y precisó que se ejecutó conforme a los plazos fijados.

Con esta decisión, el país deja de formar parte de las estructuras institucionales del organismo y concluye su participación formal en dicho espacio multilateral.

A partir de esta determinación, Argentina ya no intervendrá en decisiones globales de salud ni en programas, fondos o instancias técnicas impulsadas por la OMS. Esto también implica su salida de mecanismos de coordinación sanitaria internacional vinculados a la organización.

Desde el Ejecutivo se indicó que se mantendrá la cooperación en salud a través de otros canales.

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.