Una avalancha se registró este sábado 17 de octubre en un centro de esquí en la zona central de la cordillera de Los Andes chilenos y provocó la muerte de al menos tres personas, informaron las autoridades del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó en un primer momento que e l número de víctimas fatales era de cuatro, pero a última hora de hoy rectificó y lo redujo a tres.

Además, otros cuatro excursionistas resultaron heridos de distinta gravedad y fueron atendidos por signos de hipotermia.

El accidente tuvo lugar en los alrededores de la Laguna del Inca, en el Centro de Esquí Portillo, el más antiguo de Suramérica, ubicado a dos horas de Santiago y a solo tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, que separa la región chilena de Valparaíso con Mendoza (Argentina).

La avalancha arrastró al grupo de excursionistas a las aguas heladas de la laguna, donde los equipos de rescate desplegaron un intenso operativo para recuperar los cuerpos.

Según el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, los equipos de rescate solo pudieron recuperar dos cuerpos y carecen de momento de maquinaria para sacar el tercero del agua.

El centro de esquí lamentó los hechos y explicó en un comunicado que “el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada”.

“Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves”, indicó en un comunicado el gerente general del centro, Miguel Purcell.

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