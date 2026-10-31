Las autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Pereira (centro) a José Ramiro Tobón Osorio, alias ‘El Viejo’, quien está pedido en extradición por Perú por supuestamente liderar una red de narcotráfico, informó este sábado la Fiscalía General de la Nación.

“Una notificación roja de Interpol permitió ubicar y aprehender en Pereira (capital del departamento de Risaralda) a José Ramiro Tobón Osorio, ciudadano colombiano requerido por las autoridades judiciales de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado”, detalló esa institución en un comunicado.

El Viejo, según las autoridades, es el líder de una organización criminal que utilizaba cargamentos de café para ocultar clorhidrato de cocaína.

La droga salía desde Colombia hacia Perú y otros países suramericanos, desde donde era camuflada para ser llevada a Países Bajos y otros destinos de Europa.

“Esta modalidad y la ruta de envío habrían sido empleadas para evadir los controles de las autoridades”, agregó la información.

El Viejo, detalló la Fiscalía, es “solicitado por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú” y quedó a disposición de la Fiscalía mientras se formaliza “el pedido de extradición, y se cumplen los trámites diplomáticos y administrativos para su entrega al país requirente”.

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, capturó en Pereira (Risaralda) a José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, requerido en extradición por Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Una notificación roja de Interpol permitió ubicarlo. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 31, 2026

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