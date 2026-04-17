El Gobierno de Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al tránsito de buques comerciales mientras se mantenga el alto el fuego acordado con Estados Unidos, vigente hasta el próximo miércoles. La decisión fue comunicada tras la entrada en vigor de la tregua en el Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, explicó en redes sociales que la medida se aplica en coordinación con el cese de hostilidades en territorio libanés y que se permitirá la circulación marítima siguiendo una ruta previamente establecida por la autoridad portuaria del país.

Dicha ruta contempla dos trayectorias diferenciadas: una de ingreso desde el mar de Omán hacia el norte, en dirección a la isla de Larak y luego al golfo Pérsico, y otra de salida en sentido contrario, según lo detallado por la diplomacia iraní. El estrecho de Ormuz es una vía clave por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

El anuncio se produjo después del inicio del alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel, mediado por Estados Unidos. Posteriormente, el presidente Donald Trump señaló que el paso marítimo estaría abierto, aunque advirtió que ciertas restricciones vinculadas a Irán seguirán vigentes hasta completar las negociaciones en curso.

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