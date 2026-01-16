La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz y afirmó que cuenta con su respaldo “para la libertad de Venezuela”.

La entrega se produjo durante una reunión discreta en la Casa Blanca, que no fue confirmada oficialmente por el Gobierno estadounidense.

Tras el encuentro, Machado declaró ante la prensa: “Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz” y añadió: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. Asimismo, aseguró que el mandatario conoce con claridad la situación de su país y que le expresó que la sociedad venezolana se mantiene unida.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt indicó que Trump “estaba impaciente” por conocer a Machado y que esperaba mantener “una buena conversación productiva”. No obstante, el Nobel Peace Center recordó que, si bien una medalla puede cambiar de manos, el título de laureado del Premio Nobel de la Paz es personal e intransferible.