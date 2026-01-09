La dirigente opositora María Corina Machado se manifestó públicamente luego de la liberación de un grupo de personas consideradas presos políticos en Venezuela.
En un mensaje dirigido a los familiares, señaló que este hecho representa un mensaje frente a la arbitrariedad y reconoció el sufrimiento acumulado durante los años de detención.
Machado afirmó que las familias sostuvieron la dignidad y la esperanza en un contexto marcado por el silencio y la espera. En su pronunciamiento, sostuvo que “una condena que no estaba en ningún expediente” también recayó sobre quienes acompañaron a los detenidos durante ese periodo.
La opositora calificó el momento como una restitución moral y señaló que la firmeza de los familiares permitió mantener viva la noción de justicia. Añadió que, aunque nada borra las ausencias ni el dolor vivido, este día es relevante porque “reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna”.
Te puede interesar
- Congreso: Convocarán a nueva mesa de trabajo para abordar situación de Petroperú
- Elecciones 2026: Francis Allison se inscribió en Avanza País
- Presidenta del TC: Jueces no deben acatar fallos que vulneren derechos humanos
- Mario Vizcarra apelará decisión del JEE que declaró improcedente su candidatura: “No vamos a permitir un atropello más”
- Colegio de Abogados de Lima insta a preservar a los equipos especiales de la Fiscalía
- Demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra su inhabilitación será vista en marzo