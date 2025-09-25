Un grupo de manifestantes arremetió este jueves contra un cuartel militar en Ciudad de México, en el marco de las protestas por el undécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los atacantes usaron un camión para derribar la puerta del recinto y luego lo incendiaron, sin dejar heridos ni detenidos.

“Queremos saber dónde están, qué pasó con ellos, si están vivos o muertos” , expresó Melitón Ortega, tío de uno de los jóvenes desaparecidos, al justificar la acción. Los familiares acusan que el Ejército no ha entregado información clave de aquella noche de 2014.

En medio de la jornada, los padres remarcaron: “El dolor no basta, lo que pedimos es verdad y justicia”. Además, convocaron a una nueva marcha hacia el Zócalo capitalino como parte de sus reclamos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la exigencia de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de manipular pruebas en el caso.