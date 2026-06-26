Hasta 6.76 millones de personas podrían haber resultado afectadas por los terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó este viernes la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

La estimación incluye a dos millones de habitantes de Caracas, aunque la agencia indicó que la cifra podría ajustarse conforme avance la recopilación de información.

Brennan explicó que los daños provocados por los sismos han comprometido edificaciones e infraestructura esencial, dificultando el acceso de la población a servicios básicos.

“Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, señaló, al precisar que la prioridad sigue siendo la búsqueda y el rescate de personas atrapadas.

La portavoz también advirtió que el número de desplazados podría incrementarse a medida que se conozca el alcance de la emergencia.

“Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad”, afirmó.