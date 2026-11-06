El papa León XIV emprendió este 6 de noviembre su sexto viaje apostólico internacional, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

El avión que lo transporta despegó del aeropuerto de Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” y tiene previsto aterrizar en Montevideo después de aproximadamente 13 horas y media de vuelo.

El pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways, luego de despedirse de las personas que permanecían en la pista del aeropuerto italiano. Según informó Vatican News, su llegada a la capital uruguaya está prevista para alrededor de las 16:30 (hora local). Su recorrido por los tres países se extenderá hasta el 17 de noviembre.

León XIV permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre. Será el segundo sucesor de Pedro en visitar este país, después de san Juan Pablo II, quien realizó viajes al territorio uruguayo en 1987 y 1988. A su llegada al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”, recibirá la bienvenida oficial.

La agenda continuará a las 17:30 con una ceremonia en la Plaza de la Independencia, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi. También saludará a la vicepresidenta, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a tres exjefes de Estado. Posteriormente, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso en el país.