Norte o Sur, a donde sea que veamos, están pasando cosas. Este año se ha bañado en sangre, de luto, inestabilidad y violencia. Dos ejemplos de la sangre derramada a causa de la violencia y represión son Inti y Jack. Estos jóvenes fueron asesinados ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente. Lamentablemente, ambos casos aún no encuentran justicias. Y, en el interior del país, las protestas han replicado la situación cobrando vidas de jóvenes. En este sentido, la joven cantautora Claudielle Lee insta al cese de la violencia desde su tribuna: la música.

“Alto al fuego toca un mensaje de rubro social. Cuando la compuse estaba un poco movida, afectada por todo lo que estaba pasando en varios países. No solo en Perú, sino en Estado Unidos y Chile. Para mi fue muy fuerte ver todas esas experiencias de agresión y violencia. No estuve en las marchas, pero de todos modos afecta”, comenta.

El arte ha sido, desde siempre, el principal medio de comunicación de esta joven. Además, con valentía tuvo claro que este sería el camino que seguiría el resto de su vida. Por eso, arriesgada, no dudó en perseguir sus sueños y abandonar la carrera de Derecho .

Los primeros pasos

“La primera vez que me subí a un escenario fue en el coro de mi colegio, por el día de la madre, a los 5 años. Después, como solista, a los 7 años, hice teatro musical interpretando al Niño Jesús y cantando una canción de Cristian Castro. Mi papá me acompaño con la guitarra y habíamos ensayado y preparado los días previos a la presentación”, cuenta. Claudia Calderón Chong, conocida como Claudielle Lee.

Según la joven de 27 años, su nombre artístico se debe a la traducción de ‘Claudia’ al francés sumado al apellido de su abuelo paterno ‘Lee’ . “Días después de escoger mi nombre artístico, me dijeron que uno de mis ángeles se llama Caliel”, agrega.

La familia

“El recuerdo más importante es de cuando empecé a cantar, gracias a que escuchaba a mi papá siempre dando conciertos con la Tuna Pirúa ”, recuerda. Como toda niña, llena de sueños, se enfrentó a decisiones difíciles.

“La primera decisión que tomé fue a los 6 años, en el colegio. Mi mamá quería que yo ingresara a estudiar al taller de dibujo y pintura, pero yo dije: no, yo quiero cantar . Entonces, contra lo que mi familia quería, decidí empezar en el coro de mi colegio”, desde ese momento su familia ha sido su apoyo incondicional.

Su padre, Percy Calderón Paiva, le enseñó sus primeros acordes. “ De mi familia él es el músico que más destaco. Mi papá me ayudó a aprender las notas musicales” , detalla. Y agrega que, el papel de su madre, Rosario Chong Wong, en su carrera ha sido notable. “Mi mamá también me ayudó mucho con el tema de la escritura y comunicación . Esa fusión entre mis padres me ayudó no solo a cantar, sino también a interpretar y expresar mis emociones”, dice.

Todo en uno

Ser artista es más que las luces y el brillo. Requiere de preparación y esfuerzo. Claudia lo sabía y decidió complementar su talento preparándose en distintos campos del arte. “La actuación y la música siempre han estado ligadas a mi vida. Yo amo la música y es mi conexión con Dios , pero el actuar me permite y me ha enseñado a ser empática con las personas. Para no juzgar sino entender porqué actúan como actúan ”, aclara.

Además, la talentosa joven saca provecho de su voz en el doblaje de personajes. “Cuando fui creciendo me di cuenta que existía este mundo de las voces detrás de los dibujitos y los personajes de las películas . En Lima, estudie en ‘Torre A’ durante 3 meses doblaje de voz y fue uno de mis primeros acercamientos a ese mundo. Una de mis metas es hacer doblaje también en canto como las princesas ”, asegura.

Los que se viene

La cantautora viene trabajando en el cover de ‘Close to you’ de The Carpenters. “A mi y a mi mamá nos encanta. La canción saldrá en enero y el videoclip para 14 de febrero porque es super romántica”, adelanta. Estén atentos.

