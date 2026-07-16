El desprendimiento ocurrió a 5.500 metros de altitud, mientras continúa la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos en la Cordillera Blanca. FOTO: CANAL N.
El desprendimiento ocurrió a 5.500 metros de altitud, mientras continúa la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos en la Cordillera Blanca. FOTO: CANAL N.

Una nueva avalancha registrada la mañana de este jueves en el nevado Huascarán, en Áncash, dejó un montañista fallecido y otras dos personas heridas.

El desprendimiento ocurrió a una altitud de 5.500 metros sobre el nivel del mar y la emergencia fue reportada aproximadamente a las 07:30 a. m.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, entre los afectados se encuentran un turista extranjero y dos ciudadanos peruanos. Tras el accidente, equipos de la Policía de Alta Montaña, el Socorro Andino Peruano y la Asociación de Guías de Montaña del Perú participan en las labores de rescate.

Las condiciones climáticas inestables y la complejidad del terreno dificultan el acceso de los equipos de auxilio. La Fuerza Aérea del Perú también brinda apoyo para la evacuación de los heridos y su traslado a hospitales locales de la región.

El accidente se produce mientras continúa el operativo de búsqueda de tres montañistas peruanos reportados como desaparecidos en el nevado Huascarán.

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