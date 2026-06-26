Bélgica disputará un partido clave frente a Nueva Zelanda este viernes por la última jornada del Grupo G, en un encuentro que se jugará en el BC Place de Vancouver.

El conjunto europeo llega con 2 puntos y necesita una victoria para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación, mientras que su rival suma 1 unidad y también está obligado a ganar.

El panorama del grupo mantiene abiertas varias posibilidades. Bélgica aún puede terminar como líder si se combinan otros resultados, aunque el empate solo le serviría en caso de que Irán pierda frente a Egipto. Nueva Zelanda, por su parte, buscará lograr por primera vez el pase a la fase eliminatoria de un Mundial.

La selección belga afronta este compromiso tras un inicio irregular, en el que igualó ante Egipto e Irán sin conseguir una victoria.

Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido por DSports (canales 610 SD y 1610 HD, además de las señales 612 y 613), la plataforma DGO y Paramount+. El partido se disputará en el BC Place de Vancouver desde las 22:00 horas de Perú.