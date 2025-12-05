El Poder Judicial autorizó que el ciudadano peruano Jossimar Cabrera sea entregado este viernes 12 de diciembre a los Agentes Alguaciles Federales de Estados Unidos, para hacer efectiva su extradición pasiva y que enfrente un proceso por el asesinato de su esposa, la peruana Sheylla Gutiérrez, ocurrido en agosto pasado en un condado de California.

El juez Óscar Torres Mego ordenó que Jossimar Cabrera sea excarcelado este día del Establecimiento Penitenciario Ancón Uno, para ser entregado a cuatro agentes de INTERPOL Lima, responsables de su custodia y traslado hasta la División de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. Desde allí, tres Agentes Alguaciles Federales de Estados Unidos se encargarán de su traslado aéreo al país norteamericano, donde será procesado por el presunto asesinato de su esposa.

En una resolución del 3 de diciembre, a la que accedió RPP, el magistrado también ordenó enviar oficios a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario de Lima – ORL, al director del Establecimiento Penitenciario Ancón I, a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima y al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar todas las medidas necesarias para el traslado de dicha persona, así como para preservar su salud e integridad física.

El juez Torres tomó esta decisión luego de recibir un oficio del jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima, en el que se detallaba la identidad de los Agentes Alguaciles Federales de Estados Unidos que recibirán al extraditable en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao el 12 de diciembre a las 11:55 a. m., para proceder con su extradición pasiva y traslado en un vuelo comercial hacia Estados Unidos.

El 29 de octubre, el gobierno del presidente José Jerí aprobó la extradición pasiva de Jossimar Cabrera, para su traslado desde Perú a Estados Unidos en relación con este caso. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya había declarado procedente dicha solicitud con anterioridad.

El pasado 28 de agosto, el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición pasiva contra Jossimar Cabrera, quien se entregó a INTERPOL en Santiago de Surco tras regresar al país el 16 de agosto con sus tres hijos desde California, luego del asesinato de su esposa.