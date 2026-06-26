Un accidente de tránsito se registró en la carretera Fernando Belaunde Terry, en el tramo que conecta Pedro Ruiz con Pomacochas, en la región Amazonas.

Un bus interprovincial de la empresa Móvil Bus y una camioneta van de la empresa ETSA colisionaron, dejando a algunos pasajeros con lesiones y generando congestión vehicular en la zona.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron parcialmente atravesadas sobre la calzada, lo que dificultó el paso de los vehículos y obligó a interrumpir temporalmente el tránsito mientras se realizaban las labores de atención y control.

De manera preliminar, se informó que algunos ocupantes sufrieron contusiones y fueron evacuados a establecimientos de salud cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de heridos ni las causas que originaron el accidente.